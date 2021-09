Koeling met vouwen en knippen

Computerchips produceren flink wat warmte en die moet snel worden afgevoerd. De centrale processor van een computer is dan ook vaak voorzien van een stevige koelvin en een ventilator. Maar voor bijvoorbeeld draagbare elektronica is dat geen goede oplossing. Daarom bedachten de onderzoekers van de universiteit van Osaka een alternatief.

Het materiaal voor de koeling is van een dun vel cellulosevezels gemaakt. Dit vel is vervolgens bewerkt via de kirigami-techniek. Dit is een vouwtechniek, eentje waarbij knippen is toegestaan. Op die manier maakten ze een uitrekbare slinger met gaten erin. In combinatie met een ventilator bleek dit de warmte zeer efficiënt af te voeren. Wanneer een zwart gemaakt stuk van het materiaal met licht werd beschen..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .