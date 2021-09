Lege bubbel wijst op supernova

In de richting van de sterrenbeelden Perseus en Stier bevinden zich twee gaswolken waarin nieuwe sterren ontstaan. Omdat we het universum nu eenmaal vanaf één punt (de aarde) bekijken, is het lastig te zien hoe de driedimensionale verdeling van gaswolken is. Vanuit ons perspectief lijkt het alsof beide wolken in elkaar overgaan, maar nieuwe metingen met onder meer de ruimtetelescoop Gaia laten zien dat ze in werkelijkheid vijfhonderd lichtjaren van elkaar verwijderd liggen.

Door heel nauwkeurig de bewegingen van het gas te meten wisten sterrenkundigen wel een 3D-perspectief te krijgen van de stervormende wolken Perseus- en Taurus (stier), en een aantal andere gaswolken in de regio. Het beeld dat hierdoor ontstond was van een grote, relati..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .