Honden tonen dat lood DNA aantast

In de buurt van loodmijnen is het DNA van honden aangetast. Vermoedelijk is dat ook bij mensen het geval.

In de buurt van de Zambiaanse stad Kabwe bevinden zich loodmijnen. Lood is een giftige stof en artsen zouden graag een manier hebben om het gezondheidsrisico door lood goed te kunnen inschatten. Daarom hebben Japanse en Zambiaanse onderzoekers in het gebied rond de loodmijnen DNA van honden onderzocht. Deze dieren staan vermoedelijk aan hogere concentraties bloot dan hun baasjes.

In bloedmonsters van de honden is eerst de loodconcentratie gemeten. Daarna is het DNA onderzocht op de aanwezigheid van zogeheten methylering, een chemische verandering in het DNA die de activiteit van genen kan remmen. Methylering verandert niet de genetische code, maar leidt ertoe dat deze minder goed wordt afgelezen.

De twintig monsters waren in twee groepen t..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .