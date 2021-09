Virus en antibioticum schakelen resistente longbacterie uit

Taaislijmziekte (cystic fibrosis) maakt longen gevoelig voor infecties. Een van de bacteriën waar patiënten last van kunnen krijgen, heet Mycobacterium abscessus, en is verwant aan bacteriën die tuberculose en lepra veroorzaken. De bacterie, die grote schade in de longen kan aanrichten, is vaak resistent tegen veelgebruikte antibiotica. Daarom zoeken artsen naar nieuwe manieren om een infectie met deze bacterie te behandelen.

Een manier om resistente bacteriën te bestrijden is met bacterievirussen, ook wel bacteriofagen genoemd. Die vallen doorgaans specifieke bacteriesoorten aan. Na infectie gaat zo’n bacteriecel nieuwe virusdeeltjes maken en die cel barst uiteindelijk open. Faagtherapie was voor de ontdekking van antibiotica een veelgeb..

