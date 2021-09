Tonijn goede verklikker voor kwik in oceaan

Via het vlees van tonijnen is goed te zien hoeveel methylkwik er in het zeewater zit, blijkt uit een wereldwijde inventarisatie.

Kwik is een zeer giftig metaal dat in het milieu komt vanuit natuurlijke bronnen, zoals kwikhoudend gesteente, maar ook via door de mens veroorzaakte milieuvervuiling, bijvoorbeeld door mijnbouw of het verbranden van fossiele brandstoffen.

Organismen kunnen het alleen opnemen in de vorm van methylkwik. Dit komt in de voedselketen terecht en hoopt zich in de oceanen vooral op in grote roofdieren, zoals tonijn. Deze snelle zwemmers zijn in de meeste zeeën te vinden en het is bekend dat hun vlees methylkwik kan bevatten in concentraties die het ongeschikt maken voor menselijke consumptie.

Dit bracht Amerikaanse onderzoekers ertoe om te zien of tonijnen, die wereldwijd worden gevangen om hun vlees, kunnen dienen als een wereldwijde verklikker ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .