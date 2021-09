Algenbloei groter na bosbrand

Utrecht

De natuurbranden die van november 2019 tot in januari 2020 Australië teisterden hebben meer kooldioxide in de atmosfeer gebracht dan eerder is berekend. Nieuwe waarnemingen met de Europese Tropomi-satelliet, die iedere dag de samenstelling van de volledige atmosfeer meet, laten zien dat er 715 miljoen ton kooldioxide is vrijgekomen bij deze branden, die een gebied van 2,5 keer het oppervlak van België in de as hebben gelegd. De uitstoot is ruim twee keer hoger dan uit eerdere schattingen bleek. De metingen, gedaan door Nederlandse onderzoekers, zijn donderdag gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Nature. Een tweede onderzoek dat in hetzelfde nummer van Nature is te lezen en werd uitgevoerd door e..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .