Onderzoek: Vleesproductie is extra belastend voor het milieu

Urbana

Dat vlees slechter is voor het milieu dan plantaardig voedsel is al langer bekend. De berekeningen daarvan zijn niet heel doorzichtig. Een internationaal team van wetenschappers heeft nu een berekening gemaakt op basis van gegevens uit 2010, afkomstig uit ruim 200 landen, waarmee de broeikasproductie van 171 gewassen en zestien soorten dierlijke producten is berekend. Alle gegevens zijn in een openbare database gezet, zodat de resultaten zijn te controleren.

ontbossing

De onderzoekers keken niet alleen naar kooldioxide, maar ook naar de uitstoot van twee andere broeikasgassen, methaan en lachgas (distikstofmonoxide). Allerlei verschillende landbouwtechnieken zijn..

