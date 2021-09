Ingebouwd gps helpt roodborstje

Oxford

Wetenschappers breken zich al decennialang het hoofd over de vraag hoe vogels tijdens de trek naar hun overwinteringsgebieden feilloos de weg weten te vinden zonder te verdwalen. Dat het aardmagnetisch veld de dieren helpt, was al langer bekend, maar hoe precies wist niemand. Wel vermoedden experts dat de oplossing in de ogen moest worden gezocht. Het gevoel bij vogels voor magnetisme, en dus hun richtingsgevoel, vermindert namelijk sterk als het donker is. Eerder onderzoek had aangetoond dat wanneer vogels hun inwendige gps gebruiken, die informatie wordt verwerkt in het visuele deel van de hersenen. In de licht-waarnemende cellen van vogel-ogen is het molecuul cryptochrome, ofwel CRY4 aanwezig. Een team van biologen en natuur- en..

