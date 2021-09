Dunne film verbetert theesmaak

Zürich

Tot een jaar of dertig geleden dachten thee-experts dat het laagje bestond uit was, afkomstig van de thee. Maar toen bleek dat de laag vooral calciumcarbonaat bevat, een verbinding die verantwoordelijk is voor ‘hard’ water.

Dit laagje ontstaat op het grensvlak tussen vloeistof en lucht. Onderzoekers van de ETH Zürich hebben de laag nader bestudeerd, onder meer met een apparaatje dat zeer gecontroleerd ronddraait op het oppervlak van de thee. Op die manier is met behulp van formules uit de stromingsleer te meten welke krachten het laagje kan weerstaan.

De proeven lieten zien dat het laagje sterker werd naarmate er meer calciumcarbonaat in het water zat. In ultrapuur water, zonder calciumcarbonaat, ontstond er geen laagje op de a..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .