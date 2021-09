Solidariteit van één man op het werk helpt vrouwen al

Vrouwen die in een mannenomgeving werken, voelen zich sneller op hun gemak als slechts één mannelijke collega zijn steun uitspreekt voor gendergelijkheid. Het is niet nodig dat de man daar veel woorden aan besteedt; een opmerking waarin hij aangeeft dat hij gendergelijkheid echt belangrijk vindt en dat hij een bondgenoot voor de vrouwen op kantoor wil zijn, is voldoende.

Missing out on promotion again (beeld istock)