Uitgestorven primaat was een zoetekauw

Niet alleen mensen kunnen last hebben van cariës, gaatjes in de tanden en kiezen. Diersoorten die een dieet met veel suiker hebben, lijden er ook aan. De mate waarin hun tanden en kiezen zijn aangetast, hangt af van het suikergehalte in hun voedsel. Op die manier is het mogelijk iets te zeggen over het dieet van al uitgestorven soorten.