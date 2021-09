Flexibele batterij voor draagbare elektronica

Draagbare elektronica, bijvoorbeeld verwerkt in kleding, biedt allerlei interessante mogelijkheden. Maar hoewel het goed lukt om flexibele elektrische schakelingen of displays te maken, is het erg lastig om de batterij die alles doet werken net zo flexibel te ontwerpen. Toch zijn Chinese wetenschappers daar nu in geslaagd, met dank aan de inspiratie van een accordeon.