Ander klimaat verandert ook vorm van dieren

Muizen met langere staarten, konijnen met forsere oren of vogels met grotere snavels: sommige dieren veranderen van vorm als gevolg van klimaatverandering. Dat toont het aanpassingsvermogen van dieren, maar is ook een waarschuwing dat deze soorten onder druk staan.

Amsterdam

Dat dieren in warme gebieden vaak grotere ‘aanhangsels’ hebben om gemakkelijker warmte kwijt te kunnen, was bekend – denk aan de woestijnmuizen met opvallend grote oren. Nu stapelt het bewijs zich op dat dieren ook grotere lichaamsdelen krijgen als aanpassing aan klimaatopwarming, zo schrijven onderzoekers op basis van een overzichtsstudie, gepubliceerd in vakblad Trends in Ecology & Evolution.

De wetenschappers voeren een reeks dieren uit de hele wereld aan waarvan hitte-afvoerende aanhangsels als oren, snavels en vleugels de laatste decennia meetbaar groter zijn geworden, in vergelijking met het lichaam. Het gaat vooral om vogels en kleine zoogdieren, van parkieten tot konijnen. De wetenschappers keken of de geobserveerde v..

