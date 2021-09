Nieuw coronavaccin in de maak op basis van plantenvirus

Amerikaanse onderzoekers werken aan een nieuw coronavaccin dat gemaakt is van een plantenvirus. Het is eenvoudiger te produceren dan de bestaande vaccins en hoeft bovendien niet gekoeld te worden bewaard. Daarnaast werken ze ook aan een variant gemaakt van een bacterievirus.

San Diego

De huidige coronavaccins bestaan uit kunstmatige bolletjes of een verkoudheidsvirus dat op menselijke cellen wordt gekweekt, met daarin de code die nodig is voor het maken van een viruseiwit. Wetenschappers van de Universiteit van Californië werken al langer met een andere aanpak: zij kweken een plantenvirus dat in de cellen van een bonenplant leeft, en plakken daar een stukje eiwit van het coronavirus aan.

Het plantenvirusdeeltje lijkt daarmee op het coronavirus en zorgt voor een afweerreactie. In muizen zorgt dit al voor afweerstoffen die het virus onschadelijk kunnen maken. Als de methode ook in mensen werkt, en veilig is, is er een aantal voordelen aan het nieuwe vaccin. De virusdeeltjes zijn eenvoudig in grote aantallen te k..

