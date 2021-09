Coronapandemie vermindert consumptie van wild in Azië

De meest waarschijnlijke bron van de huidige coronapandemie is een Chinese voedselmarkt waar vlees van in het wild gevangen dieren werd verkocht. Canadese onderzoekers hebben onderzocht of dit invloed heeft gehad op de consumptie van wild.

In maart 2020, aan het begin van de pandemie, vroegen zij zo’n vijfduizend mensen in Hong Kong, Japan, Myanmar, Thailand en Vietnam of zijzelf of iemand in hun naaste omgeving in het jaar ervoor wild had gegeten. Daarnaast vroegen de onderzoekers of de corona-uitbraak invloed had op hun eetgewoonten, hoeveel kennis zij hadden over het coronavirus en of ze zich daar zorgen over maakten.

De mensen met de meeste kennis over het coronavirus bleken in de meeste landen minder wild te zijn gaan eten na het begin van de pandemie. De kans dat zij nog wild aten was gedaald met 11 tot 24 procent. Alleen in Vietnam en Myanmar was er geen daling in deze groep.

