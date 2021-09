Hoog salaris kan romantische relatie in de weg zitten

Mensen die hun eigenwaarde laten afhangen van hun (hoge) salaris, besteden vaak meer tijd aan geldzaken, waardoor ze de behoeftes van hun partner verwaarlozen; daarnaast hebben ze met hun partner vaker ruzies over de financiën, waardoor de tevredenheid over de relatie afneemt. Dat blijkt uit een studie, gepubliceerd in het Journal of Social and Personal Relationships.

Bij een steekproef moesten paren rapporteren hoe vaak ze het oneens waren met elkaar over financiële zaken en hoe tevreden ze waren met hun relatie. Ook moesten ze op een schaal aangeven in hoeverre ze hun eigenwaarde baseren op hun financiële succes. De mensen die hun eigenwaarde koppelden aan hun financiën, bleken vaker ruzie te hebben met hun partner over geld.

