Draadloos opladen in de hele kamer

Allerlei snoerloze apparatuur, van elektrische tandenborstels tot telefoons of robots, heeft stroom nodig. Nu gebeurt het opladen van accu’s nog wel via een stroomkabel. Draadloos opladen kan ook, maar dan moet de telefoon of tandenborstel wel op een speciaal laadstation liggen. Japanse onderzoekers hebben nu een manier ontwikkeld om een hele kamer in een oplaadstation te veranderen.

Tokio

Het opladen van apparatuur kan met behulp van een magnetisch veld, maar deze techniek werkte nooit echt goed. Het overbrengen van energie gaat vaak niet zo efficiënt, en het magnetische veld varieert sterk door de hele kamer heen.

In het nieuwe ontwerp zijn de wanden van een testkamer – 3 x 3 x 2 meter – voorzien van een groot aantal ingebouwde condensatoren. Radiostraling die via een spoel in de kamer wordt verspreid, wekt via de condensatoren een magnetisch veld op. Door de vorm van dit veld steeds te veranderen, is er overal in de kamer voldoende dekking. Proeven met enkele apparaten in de testkamer (een draadloze lamp of ventilator en een telefoon) lieten zien dat opladen overal in de kamer efficiënt gebeurt.

