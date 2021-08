‘Hittegolf’ in Groenland: voor het eerst in 43 jaar regen in plaats van sneeuw

Nuuk

’s Werelds grootste eiland Groenland, gelegen in het noordpoolgebied, is voor tachtig procent bedekt met ijs. Op het hoogste punt van de Groenlandse ijskap is geen berg te bekennen: het is een uitgestrekte hoogvlakte van 1,7 miljoen vierkante kilometer ijs. Het kwik steeg er afgelopen weekend voor de derde keer dit decennium boven het vriespunt, maar voor het eerst viel daarbij ook regen. Vroeg in de morgen begonnen de druppels te vallen, rapporteren medewerkers van het National Science Foundation’s Summit Station, het enige kamp in Groenland waar het hele jaar door staf aanwezig is. Negen uur na de eerste druppels zakte de temperatuur weer onder het nulpunt.

De hoge temperaturen in Groenland hebben te maken met de zogeheten str..

