Vrouwelijke wetenschapper sinds 2000 sterk in opmars: ‘Over tien jaar is het ‘fifty-fifty’’

Wereldwijd is de man-vrouwverhouding in de wetenschap de afgelopen twintig jaar sterk veranderd: ‘fifty-fifty’ komt in zicht, blijkt uit Leids onderzoek. Een verrassing: vrouwen blijven op de lange termijn net zo actief als mannen.

Leiden

In de academische wereld is al enige tijd veel discussie gaande over sekse en gender, weet Ludo Waltman, hoogleraar Kwantitatieve Wetenschapsstudies aan de Universiteit Leiden. ‘Er zijn meer mannen dan vrouwen actief in de wetenschap. Niet zelden wordt dit als een probleem gezien en veel beleid van universiteiten is er op gericht om de verhoudingen tussen mannen, vrouwen en non-binaire mensen beter op orde te krijgen.’ Samen met twee collega’s wilde Waltman deze discussie zo goed mogelijk ondersteunen met harde feiten en ‘deugdelijke data’.

duidelijke groei

Het eerste gepubliceerde artikel wordt meestal gezien als het begin van een academische loop..

