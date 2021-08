Handen 20 seconden wassen tegen virus? Het werkt, zeggen natuurkundigen

We horen het al anderhalf jaar: was je handen om het coronavirus kwijt te raken. De vuistregel is om dat twintig seconden te doen. Natuurkundigen laten nu zien dat die regel klopt. Zij maakten een eenvoudig model dat de krachten beschrijft die nodig zijn om een klein deeltje, zoals een virus, te verwijderen van een ruw oppervlak, dat staat voor onze handen, op microscopische schaal.

Washington

De beweging van de handen over elkaar en de waterstraal moeten het virusdeeltje uit de plooien van onze huid krijgen. Het model berekende de kracht die daarvoor nodig is. Een uitkomst is dat de handen stevig en snel over elkaar heen gewreven moeten worden. De onderzoekers vergelijken het met het wegvegen van een vlek: een snelle beweging is dan ook efficiënter. De handen een beetje slap over elkaar heen laten gaan is ook onvoldoende.

Maar zelfs het stevig en snel wrijven van de handen betekent niet dat virusdeeltjes zomaar verdwijnen. Er is enige tijd voor nodig, en het model laat zien dat dit ongeveer twintig seconden is, precies zoals de vuistregel al voorschreef.

In het model is overigens alleen gekeken naar de krachten die op..

