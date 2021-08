Simulatie helpt bij bescherming

Biologen van de Britse universiteit van Exeter hebben simulatieprogramma’s ontwikkeld die de overleving van kolonies bijen of hommels kunnen voorspellen. Via deze simulaties kunnen beheerders van landgoederen, boeren en natuurbeheerders de impact van allerlei ingrepen op de insecten testen. De overleving van bestuivende insecten zoals bijen en hommels hangt van veel verschillende factoren af. Het is dan ook lastig te ontdekken wat de meest insectvriendelijke manier van landbeheer is. Experimenten om dit in de praktijk uit te zoeken zijn complex en duren lang. Daarom bouwden de biologen simulatieprogramma’s, waarmee de gevolgen van verschillende beheermethoden op lange termijn zijn te berekenen. Boeren kunnen bijvoorbeeld de meest insectvriendelijke aanpak van hun gewassen uitzoeken. En ook onderzoekers kunnen bestaande methoden om insecten te beschermen met de simulaties evalueren.

De simulatie berekent onder meer hoeveel nectar en stuifmeel bijen kunnen vinden in verschillende landschappen. Met deze en andere factoren is te voorspellen of kolonies kunnen overleven of niet. Het simulatieprogramma, dat is beschreven in Methods in Ecology and Evolution, is ontwikkeld in samenwerking met de uiteindelijke gebruikers. De programma’s (onder de naam BEE-STEWARD) zijn gratis beschikbaar. ‘We kunnen ermee door de tijd reizen om de langetermijnresultaten van nieuwe manieren van beheer te vergelijken, om te zien wat het beste is voor de hommels’, aldus een medewerker van de Bumblebee Conservation Trust.

