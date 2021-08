Lege stadions nemen het thuisvoordeel in het profvoetbal grotendeels weg

Het thuisvoordeel van teams uit het profvoetbal was het afgelopen seizoen, waarin er geen fans in de stadions zaten vanwege de coronabeperkingen, kleiner dan gebruikelijk. Zonder eigen publiek haalden teams gemiddeld in thuiswedstrijden gemiddeld 0,22 punten meer dan in uitwedstrijden. Met publiek was dat verschil 0,39 punt. Ook scoorden de teams afgelopen jaar gemiddeld 0,15 goals meer in een thuiswedstrijd dan in een uitwedstrijd. Dat verschil lag vorig jaar op 0,29 doelpunt.