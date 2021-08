Orang-oetan leert zelf hameren

Orang-oetans kunnen zonder aanwijzingen leren een houten ‘hamer en aambeeld’ te gebruiken voor het kraken van noten. In het wild was dit gedrag nog niet eerder waargenomen bij deze soort, maar al wel bij chimpansees, kapucijnapen en makaken.

Tübingen

Biologen van de Duitse universiteit van Tübingen wilden weten of vier orang-oetans in de dierentuin van Leipzig zichzelf konden leren noten te kraken met gereedschap. Ze kregen een houten blok en een afgezaagd stuk van een dikke tak in hun verblijf. Vervolgens kregen de dieren harde noten.

Een dier gebruikte het blok als hamer om de noten te kraken. Toen de onderzoekers dat blok vastzetten, pakte hij de tak als hamer en gebruikte hij het blok als aambeeld. De andere drie dieren, die groter waren, konden de noten doorbijten.

Naast de ene orang-oetan in Leipzig bleken er ook drie dieren van dezelfde soort in de dierentuin van Zürich gebruik te maken van houten hamers om noten te kraken.

zonder afkijkenAlles bij elkaar wijst dit erop dat ..

