Maliënkolder is inspiratiebron

Wetenschappers van het California Institute of Technology (VS) en de Nanyang Technological University, Singapore, hebben een 3D geprint materiaal van kunststof ontwikkeld dat net als de maliënkolders van lang geleden soepel en flexibel is, maar ook sterk kan zijn. Het materiaal bestaat uit in elkaar grijpende holle structuren van plastic, dat flexibel is en zich om bijvoorbeeld een hand heen drapeert. Maar wanneer datzelfde materiaal in een vacuüm getrokken plastic zak zit, blokkeren de holle structuren elkaar en is het geheel letterlijk zo stijf als een plank. Het kan dan vijftig keer het eigen gewicht dragen.