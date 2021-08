Onderzoek: zestigplussers zijn meest tevreden met hoe lichaam eruit ziet

Auckland

Mannen waardeerden hun eigen lichaam gemiddeld hoger dan vrouwen, met een score van 4,41 tegenover een waarde van 4,05. Maar voor zowel mannen als vrouwen geldt over het algemeen dat het zelfbeeld steeds positiever wordt naarmate de leeftijd vordert. Met name na de zestigste verjaardag stijgt de tevredenheid aanzienlijk. Vooral bij vrouwen, die wanneer zij jonger zijn vaak nog negatief naar hun eigen lichaam kijken. Zeker de leeftijdscategorie 19 tot 24 jaar scoort laag. Bij de mannen is de grootste dip in het zelfvertrouwen te zien tussen de 29 en 34 jaar oud. Vanaf de 50 jaar stijgt de gemiddelde score bij zowel mannen als vrouwen alleen nog maar.

De perioden met een lager zelfbeeld hebben volgens de wetenschappers te make..

