Meer kinderen zijn bijziend door lockdown: ‘Zoveel tijd achter schermen is zorgelijk’

Kinderen uit Hongkong kregen in 2020 veel vaker last van myopie, bijziendheid, dan normaal. Dat zou kunnen komen door de coronamaatregelen, waardoor kinderen minder buiten speelden en meer naar schermpjes keken.

Hongkong

Chinese onderzoekers bestudeerden kinderen van zes tot acht jaar in Hongkong. In deze stad waren scholen vanwege de coronamaatregelen maandenlang gesloten, net als speeltuinen, sportvelden en parken. Kinderen die binnen zaten, lazen meer, keken meer televisie en zaten langer op smartphones dan voor de pandemie.

Het onderzoek vergelijkt kinderen uit 2015 met kinderen uit 2020. De kinderen uit 2015 werden drie jaar lang gevolgd. Een op de drie kinderen ontwikkelde in die periode bijziendheid, een oogafwijking waarbij de oogbol te lang is.

In de acht maanden dat de kinderen uit 2020, de ‘coronagroep’, werden gevolgd, kreeg een op de vijf kinderen last van bijziendheid. Omgerekend is dat bijna drie keer zoveel.

De stud..

