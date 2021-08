Onderzoek: Gekleurde druipsteen in Spaanse grotten is kunst van de neanderthalers

In de Spaanse grotten van Ardales, enkele tientallen kilometers ten noordwesten van Malága, bevindt zich rood gekleurde druipsteen. Wetenschappers debatteren al een tijd of mensen de rode kleurstof hebben aangebracht, of dat rood ijzeroxide via een natuurlijke proces is afgezet op de stenen.

Parijs

Franse onderzoekers hebben de rode kleurstof nu opnieuw geanalyseerd en concluderen dat deze afwijkt van natuurlijke afzettingen van ijzeroxide. Het is een vorm van door mensen gemaakte rode oker, een kleurstof die gemaakt is van mineralen die ijzeroxide bevatten.

Gezien de ouderdom van de gekleurde vlakken, die is gedateerd op ongeveer 65.000 jaar, zouden ze door neanderthalers moeten zijn gemaakt. De moderne mens was in die tijd nog niet in Europa gearriveerd. De dateringen laten ook zien dat verschillende kleurvlakken met tussenpozen van soms duizenden jaren zijn aangebracht, wat erop wijst dat de grotten zeer lang in gebruik zijn geweest. Het onderzoek is dinsdag gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Proceedings ..

