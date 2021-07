Sporen van Romeinse weg in lagune Venetië

Italiaanse archeologen hebben met behulp van sonar een Romeinse weg op de bodem van het Treporti-kanaal ontdekt. Zij zagen twaalf structuren over meer dan een kilometer lengte, van maximaal 2,7 meter breed. Eerder onderzoek in het kanaal had al platte stenen opgeleverd, vergelijkbaar met de stenen waarmee Romeinse wegen waren geplaveid. Bij Venetië zijn al eerder sporen van de Romeinen gevonden, zowel op eilanden als in het water. In de Romeinse tijd waren delen die nu onder water liggen, nog gewoon bereikbaar. Het was niet bekend of de Romeinen ook daadwerkelijk woonden op de plek waar in de vijfde eeuw Venetië werd gesticht.