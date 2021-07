Weerpatronen op planeet Venus nu ook ’s nachts te zien

De planeet Venus lijkt in veel opzichten op de aarde. De planeet is even groot en zwaar, en heeft net zo’n rotsig oppervlak als de aarde, waar ook vloeibaar water aanwezig is. Bovendien zijn er op Venus weerpatronen zichtbaar, net als bij ons. Onderzoek naar die weerpatronen kan helpen om het weer op aarde beter te begrijpen.

Tot nu toe was het alleen mogelijk om gegevens over wolkenpatronen te verzamelen aan de kant van Venus waar het dag is. De delen van de planeet die niet door de zon worden beschenen zijn te donker voor goede waarnemingen. Maar sinds 2015 draait de Japanse Akatsuki-satelliet baantjes om Venus. Die is uitgerust met een infraroodcamera waarmee ook ’s nachts informatie over de wolken is te verzamelen.

Om uit die gegevens voldoende details te halen, was nog heel wat rekenwerk nodig. Een probleem is bovendien dat Venus een fenomeen kent dat super-rotatie heet: weersystemen draaien met grote snelheid rond de planeet, van oost naar west. De onderzoekers moesten deze beweging compenseren om bijvoorbeeld de noord-zuidstromingen nauwkeurig te k..

