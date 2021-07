Windmolenparken kunnen efficiënter

Een probleem voor grote windmolenparken is dat de draaiende turbinebladen zorgen voor turbulentie. Daardoor werken de turbines minder efficiënt. Het afstemmen van de turbines binnen een park is complex en bovendien afhankelijk van de windrichting. Nu hebben onderzoekers van de universiteit van Texas in Dallas een systeem ontwikkeld dat de opbrengst van turbines in parken automatisch optimaliseert.

(beeld university of texas at dallas)

Dallas

Het systeem gebruikt sensoren die al aanwezig zijn op de turbines in windmolenparken en berekent voortdurend hoe de stand van de wieken moet worden aangepast om de opbrengst van het hele park zo groot mogelijk te maken. Het systeem zorgt ervoor dat de turbines binnen een park samenwerken. Proeven met dit systeem laten zien dat de stroomopbrengst hierdoor met 1 tot 3 procent kan stijgen. Dat lijkt een kleine hoeveelheid, maar aangezien er geen nieuwe investeringen nodig zijn is iedere kilowatt extra pure - en groene - winst. ‘Door de turbines slimmer te maken, krijgen we meer energie uit bestaande parken’, aldus onderzoeker Stefano Leonardi. Een beschrijving van het nieuwe systeem is dinsdag gepubliceerd in het Journal of Renewa..

