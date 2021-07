Nieuwe waarneming zwart gat toont sterrenkundigen oorsprong radiostraling

Sterrenkundigen hebben het zwarte gat in het centrum van sterrenstelsel Centaurus A in detail kunnen bestuderen. Zij concluderen dat de straal geladen deeltjes die dit soort zwarte gaten uitstoten bij zowel zware als lichtere zwarte gaten er identiek uitziet.

Bonn

De sterrenkundigen gebruikten gegevens die de Event Horizon Telescope (EHT) in 2017 verzamelde, onder leiding van sterrenkundige Heino Falcke van de Radboud Universiteit. Die gegevens leverden in 2019 al de eerste ‘foto’ van een zwart gat op, dat zich in het centrum van sterrenstelsel M87 bevindt.

Veel sterrenstelsels hebben zo’n ‘supermassief’ zwart gat in hun centrum, dat materie aantrekt en opslokt. Maar een deel van de aangetrokken materie valt niet in het zwarte gat, maar scheert er vlak langs en wordt dan met grote snelheid het heelal in geslingerd. Dat gebeurt in kegelvormige stralen.

Dankzij de waarnemingen van de EHT konden de sterrenkundigen in detail de oorsprong van de stralen geladen deeltjes bestuderen. Eerdere obse..

