Bergen neutronenster kleiner dan 1 millimeter

Neutronensterren zijn superzwaar en heel klein. Een neutronenster met de massa van onze zon meet amper tien kilometer in doorsnede. Het gevolg van al die samengedrukte materie is dat de zwaartekracht in de buurt van zo’n ster ontzettend groot is. Daardoor vormen ze bijna perfecte bollen, omdat iedere onregelmatigheid wordt platgedrukt door die zwaartekracht. Toch blijkt uit berekeningen van sterrenkundigen dat er ‘bergen’ kunnen bestaan op zo’n ster. In eerste instantie was het idee dat die een paar centimeter hoog konden zijn. Die berekening was gebaseerd op bepaalde spanningen van de buitenste korst van de ster, maar nu blijkt dat dit niet realistisch was. Nieuwe berekeningen laten zien dat neutronensterren nog vlakker zijn dan gedacht: een berg kan niet hoger zijn dan een fractie van een millimeter. Dit leggen Britse sterrenkundigen vandaag uit op een congres van de Royal Astronomical Society.