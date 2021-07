Helft opgenomen coronapatiënten krijgt te maken met ernstige complicatie

Patiënten die in het ziekenhuis zijn opgenomen met een coronabesmetting hebben een grote kans op complicaties. Gemiddeld de helft krijgt tijdens de opname een ernstige complicatie. Hoewel de kans op complicaties bij jongere patiënten (tussen 19 en 29 jaar) kleiner is, krijgt nog steeds een op de vier ermee te maken.

Londen

Dat blijkt uit een inventarisatie van Britse artsen. Zij analyseerden gegevens van ruim zeventigduizend covid-patiënten die tussen januari en augustus 2020 zijn opgenomen in zo’n driehonderd Britse ziekenhuizen. De cijfers laten zien dat besmetting met het virus ook voor jongeren gevaarlijk kan zijn.

De meest voorkomende complicatie was een verstoring van de nierfunctie, die bij een op de vier patiënten optrad. Daarna volgden problemen met de ademhaling (een op de vijf) en complicaties van meerdere organen (een op de zes). Maar de onderzoekers zagen ook neurologische complicaties en problemen met de darmen of de lever. Patiënten met complicaties waren bij ontslag uit het ziekenhuis in een slechtere conditie. Het lijkt waarschijnlijk..

