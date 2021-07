Wereldgezondheidsorganisatie wil internationaal toezicht op gentherapie

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft twee rapporten uitgebracht over het toezicht op gentherapie, medische behandelingen waarbij het DNA van mensen wordt aangepast. De organisatie wil onder meer transparantie bij de ontwikkelingen van dit soort behandelingen vergroten en internationale afspraken maken over het gebruik ervan.

Genève

Gentherapie is al tientallen jaren een belofte. Bepaalde ziekten ontstaan door mutaties in het DNA, dus het repareren hiervan zou die ziekten kunnen genezen. De laatste jaren lukt het wetenschappers steeds beter om veranderingen in het menselijk DNA aan te brengen. Dat kan door het DNA in de cellen van een patiënt te behandelen, of door het DNA van een embryo te wijzigen. In dat laatste geval is ook het DNA in de geslachtscellen aangepast, waardoor de behandeling erfelijk is.

De meeste aandacht in het rapport gaat naar de eerst behandelwijze. Daarbij zijn voor de WHO een aantal kernwaarden belangrijk. Het gaat onder meer over de vraag of een behandeling ethisch verantwoord is, of het onderzoek naar de behandeling op een open en eerl..

