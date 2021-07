Harddrug in water maakt junkie van forel

Allerlei resten van de medicijnen die wij slikken komen in rivieren terecht. Daar hebben bijvoorbeeld ingrediënten van de anticonceptiepil of resten van antidepressiva effect op dieren die daarin rondzwemmen.

Forel in de Blanice, een rivier in Tsjechië.

Praag

Maar dat geldt ook voor illegale drugs, stellen Tsjechische biologen na nieuw onderzoek. In sommige rivieren is bijvoorbeeld methamfetamine aangetroffen, beter bekend als de harddrug crystal meth.

De onderzoekers hebben onderzocht wat voor effect dit middel heeft op forellen.

Zij lieten enkele forellen zwemmen in aquariums met 1 milligram methamfetamine per liter water, een concentratie die ook in rivieren is gevonden.

Na acht weken in dit water met de drug zijn de vissen overgezet naar een aquarium met schoon water. Daar zijn ze onderzocht op ontwenningsverschijnselen en hun voorkeur voor water met of zonder methamfetamine.

Na de twee maanden in het water met crystal meth hadden de vissen tijdens de eerste vier dagen in sch..

