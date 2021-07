Kunstmatige intelligentie herkent 14.000 sterrenstelsels in drie seconden

Er zijn naar schatting zo’n twee biljoen (tweeduizend miljard) sterrenstelsels in ons heelal, die onderverdeeld zijn in verschillende klassen op basis van hun vorm, zoals elliptisch, spiraalvormig of onregelmatig. De vorm zegt iets over de geschiedenis van de sterrenstelsels, en daarmee over de geschiedenis van het universum. Astronomen willen daarom weten hoe de verdeling tussen verschillende typen sterrenstelsels is.