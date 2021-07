Bomen planten in Europa zorgt voor meer regen

Europese plannen om klimaatverandering tegen te gaan door extra bomen te planten lijken een bijwerking te hebben: de regenval kan er in de zomer met ruim 7 procent door stijgen. En dat is een bonus, zeggen Zwitserse en Britse wetenschappers.

Zürich

Het planten van nieuwe bossen op bijvoorbeeld landbouwgrond zorgt niet alleen voor extra opname van het broeikasgas kooldioxide. Het verandert ook de waterkringloop en de warmte-uitstraling van het land, en de bossen beïnvloeden zo ook de atmosfeer. De onderzoekers hebben berekend wat dit voor gevolgen heeft voor de regenval. Het gaat dan om effecten direct boven het nieuwe bos, maar ook om gevolgen voor de omgeving. Dat deden ze voor wat zij een ‘realistisch’ scenario voor herbebossing noemen.

Deze gevolgen hangen deels af van waar de bomen precies komen te staan. In de buurt van de kust zijn de effecten bijvoorbeeld wat anders dan meer in het binnenland. Maar in het algemeen zorgt het planten van bomen op voormalige landbouwgrond ..

