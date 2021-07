Archeologen vinden in Neanderthal-kunst bewijs van complexere cultuur dan gedacht

De tijden dat Neanderthalers als primitieve bruten werden gezien ligt al lang achter ons, maar hoe intelligent deze mensensoort precies was blijft nog een raadsel. Een nieuwe vondst in het Duitse Hartz gebergte laat zien dat zij in staat waren tot ‘symbolisch denken’.

Hannover

Archeologen onder leiding van Dirk Leder van het Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege vonden een teenkootje van het reuzenhert, dat bewerkt is met een zorgvuldig uitgevoerd patroon. Het lijkt er bovendien op dat het bot vooraf is gekookt om het zachter te maken voor de bewerking. Omdat het reuzenhert zeldzaam was ten noorden van de Alpen vermoeden de archeologen dat het bot een bijzondere betekenis had. Het bewerkte bot is gevonden in de Einhornhöhle, die lang geleden bewoond werd door Neanderthalers. Het bot is gedateerd op een ouderdom van ruim vijftigduizend jaar. Een beschrijving van de vondst is maandag gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Nature Ecology & Evolution.

In datzelfde nummer staat ook een..

