Sterk, licht, rekbaar en taai. Spinzijde zorgt voor een grondstofrevolutie

Spinzijde is sterker dan staal en lichter dan katoen. De komende jaren kan het materiaal een duurzame revolutie in de grondstoffenindustrie veroorzaken. Een aantal bedrijven zegt dicht bij een doorbraak te zijn.

Sydney

Sterker dan staal, lichter dan katoen, rekbaarder dan nylon en taaier dan de supervezel kevlar. Het zijn nog maar een paar van de ‘supereigenschappen’ van spinzijde. Aan die nog altijd groeiende lijst lijkt geen einde te komen. Wetenschappers ontfutselden gedurende de afgelopen decennia steeds meer geheimen van het door spinnen geproduceerde materiaal – cruciaal voor hun overleving.

Het genoom van spinzijde werd in kaart gebracht en ook de molecuulstructuur kon worden ontcijferd. Het waren belangrijke mijlpalen, met name omdat spinzijde zo veel unieke eigenschappen samenbrengt in één grondstof. Elk ander bestaand materiaal, dat ‘maar’ één of twee van die kwaliteiten bezit, legt het hiertegen ruimschoots af.

Zo berekenden ..

