Ontbossing bedreigt de kuifarend

De harpij, een van de soorten kuifarenden, is een van de grootste arenden in de wereld en komt voor in Zuid- en Midden Amerika. Maar het dieet van de vogels maakt hen kwetsbaar, zo ontdekten biologen. Zij gebruikten camera’s om zestien nesten van de harpij in Brazilië te observeren. Zo konden ze zien welke prooidieren de vogels aan hun jongen voerden. Ook botresten zijn gebruikt om de prooien te identificeren. Verder keken de onderzoekers hoeveel bos er in een cirkel van drie of zes kilometer van het nest aanwezig was.

Ongeveer de helft van de prooien waren dieren die in boomtoppen leven, zoals luiaards en apen. Wanneer er weinig bos in de omgeving van het nest was, konden de vogels minder prooien uit boomtoppen aanvoeren, en waren die bovendien gemiddeld kleiner. Maar de harpijen vulden dit niet aan met andere prooidieren.

Dat had gevolgen voor de overleving van hun jongen. In nesten in gebieden die voor 50 tot 70 procent ontbost waren, vonden de onderzoekers verscheidene verhongerde jongen. In gebieden met meer dan 70 procent ontbossing waren er geen harpij-nesten meer.

De conclusie van de onderzoekers is dat de soort alleen kan overleven wanneer de ontbossing in zijn leefgebied wordt tegengaan. Het onderzoek is donderdag gepublic..

