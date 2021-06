Toch hergebruik afbreekbaar plastic

Biologisch afbreekbaar plastic is goed voor het milieu, maar kent ook een nadeel: omdat het gemakkelijk afbreekt, is het nauwelijks te hergebruiken. Wetenschappers uit Nieuw-Zeeland hebben daar iets op gevonden. Zij maakten er plasticschuim van, dat bijvoorbeeld is te gebruiken als isolatiemateriaal of in drijvende boeien.

Christchurch

De onderzoekers stopten biologisch afbreekbaar bestek in een drukkamer met kooldioxide. Dit gas dringt dan door in het materiaal. Wanneer de druk plotseling sterk wordt verlaagd, zet het gas uit en ontstaan er bellen in het plastic, zodat een schuim van biologisch afbreekbaar plastic ontstaat. Hoe groot de bellen zijn, hangt af van de gebruikte temperatuur en de druk.

Op deze manier krijgt ook het afbreekbare plastic nog een tweede leven. Daarmee vermindert de hoeveelheid afval. Overigens is ook van gewoon plastic op deze manier schuim te maken. Het onderzoek is dinsdag verschenen in het tijdschrift Physics of Fluids.

