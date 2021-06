Arctische dinobaby’s wijzen op warmbloedigheid

Amerikaanse onderzoekers hebben de fossiele resten van jonge dinosauriërs gevonden, net uit het ei. Dat gebeurt vaker, maar deze vondst is gedaan in het noordelijke deel van Alaska, waar tijdens de vier wintermaanden de zon niet boven de horizon komt. Het wijst erop dat de dinosauriërs het hele jaar door op deze plek leefden, wat betekent dat ze zeer waarschijnlijk warmbloedig waren.

Fairbanks

Bij opgravingen in de Prince Creek Formation, op zo’n honderd kilometer van de noordkust van Alaska, zijn al eerder grote aantallen dinosaurusfossielen opgegraven, van kleine vogelachtige dieren tot de grote Tyrannosaurus. Hoewel het klimaat in het tijdperk van de dinosauriërs warmer was dan nu, waren de winters nog steeds ijskoud, met vier maanden waarin de zon nauwelijks te zien is.

De vraag is hoe deze dieren zo noordelijk konden overleven. Een mogelijkheid is dat ze in de koude winters naar het zuiden trokken. Maar de nieuwe vondsten spreken dit tegen. De onderzoekers troffen allerlei piepkleine fossielen aan van dinosauriërs die net uit het ei zijn gekropen. Het gaat om allerlei soorten, waarvan de incubatietijd voor de eier..

