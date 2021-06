Vogels zien aardmagnetisch veld dankzij kwantummechanica

Er zijn al heel lang aanwijzingen dat trekvogels het aardmagnetisch veld gebruiken voor navigatie. En eind jaren zeventig publiceerden natuurkundigen een idee over hoe ze dat magnetische veld zouden kunnen waarnemen. Het idee was dat in een lichtgevoelig molecuul met behulp van lichtenergie een tweetal gepaarde elektronen zou ontstaan. Elektronen zijn eigenlijk kleine magneetjes en ze kunnen, zo blijkt uit de wetten van de kwantummechanica, in twee standen staan, die ‘op’ en ‘neer’ worden genoemd. Een magnetisch veld heeft invloed op de verhouding tussen ‘op’ en ‘neer’ in de elektronenparen.

Een internationale groep onderzoekers is al een flink aantal jaren op zoek naar zo’n lichtgevoelig molecuul. Zij vonden dit in het oog van een trekke..

