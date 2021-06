DNA uit bodemmonsters werpt licht op bewoning van grot

In de Russische Denisova-grot zijn fossielen van verschillende soorten mensen gevonden. Nu hebben wetenschappers DNA uit het sediment in de grot geanalyseerd.

In de grot, gelegen in het zuiden van Rusland niet ver van de grenzen met Kazachstan en Mongolië, is enkele jaren geleden een nieuwe mensensoort gevonden. Van deze denisova-mens zijn een paar kleine fragmenten bot en een kies gevonden, waaruit DNA is gehaald. Dit bleek zo afwijkend van het DNA van moderne mensen of neanderthalers, dat de fragmenten aan een nieuwe soort zijn toegeschreven.

Maar het is onduidelijk wanneer deze denisova-mens in de grot leefde, en of dit voor of na de komst van neanderthalers was. Om hier meer duidelijkheid over te krijgen, hebben wetenschappers ruim zevenhonderd monsters uit de sedimentlagen in de grot genomen, die vervolgens zijn gedateerd op tussen de 300.000 en 20.000 jaar.

Uit de monsters is DNA gewonnen,..

