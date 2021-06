Botbreuken beter te stabiliseren met composiet

(beeld KTH Royal Institute of Technology)

Hoewel metalen plaatjes gebroken botten prima bij elkaar kunnen houden, hebben ze ook nadelen. Ze zijn moeilijk te vormen, waardoor gebruik bij breuken van ribben of een sleutelbeen lastig is. En het metaal kan verkleven met zacht weefsel rond de breuk. Bij breuken van botjes in de vingers levert dat vaak een beperking van de beweeglijkheid op.

Het nieuwe materiaal, een composiet die bestaat uit een polymeer en het mineraal hydroxyapatiet, is zacht en kan tijdens een operatie in de juiste vorm worden gebracht. Door het materiaal met fel licht te beschijnen hardt het uit. Een schroef in het bot zorgt voor een goede verankering.

Proeven laten zien dat het materiaal stevig genoeg is om botdelen bij elkaar te houden. Verder is het niet giftig ..

