Zwijgende meerderheid is blij met wetenschappers. ‘De stem van de wetenschap is belangrijk’

Kunnen wetenschappers in een wereld waar het resultaat van hun onderzoek soms tot bedreigingen leidt nog wel in alle vrijheid hun werk doen? ’Bedenk als wetenschapper goed wie je publiek is.’

Amsterdam

Het is een fenomeen dat veel wetenschappers helaas maar al te goed kennen: als de resultaten van hun werk mensen niet aanstaat, krijgen ze dat in niet mis te verstane bewoordingen te horen. In een enkel geval komt de kritiek zelfs aan huis, zoals historica Nadia Bouras overkwam. Zij kreeg een sticker op haar voordeur met de tekst: ‘Geobserveerde locatie. Deze locatie wordt geobserveerd door volgers van Vizier op Links.’ De daders bleken rechts-radicale beheerders van een Twitter-account te zijn.

Maar ook als bedreigingen niet tot aan de voordeur komen, kan het intimiderend zijn. Daarom zet de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) het onderwerp op de agenda en werd er donderdagavond een webinar georganisee..

