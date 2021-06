Werken wolf en raaf samen?

Zes jonge raven die dit voorjaar geboren zijn op de Veluwe, hebben op Koningsdag een zender gekregen. Onderzoekers willen te weten komen of de wolven in het natuurgebied samenwerken met de vogels. Er zijn nu ongeveer 180 broedpaartjes, maar de raaf behoort nog steeds tot de met uitsterven bedreigde soorten Er is nog nooit eerder onderzoek gedaan naar verblijfplaatsen van raven en hun terreingebruik. De zenders van de jonge raven leveren daar ook gegevens over, net als over broed-, nest- en eetgedrag.