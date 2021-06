Aarde mogelijk vanaf 29 planeten begluurd

Sterrenkundigen hebben al heel wat planeten buiten ons sterrenstelsel gezien. Dat doen ze onder meer door de passage van een planeet voor de eigen zon te volgen. Nu heeft een groep wetenschappers dit omgedraaid: ze hebben uitgerekend of het vanaf eventuele planeten rond sterren in een ruim gebied rond de aarde mogelijk is om de aarde op die manier te zien.