Verjaardagsfeestjes zorgen voor extra verspreiding corona

Tijdens pieken in het aantal coronabesmettingen speelden verjaardagsfeestjes vermoedelijk een rol bij de verspreiding van het virus. Dat blijkt uit een analyse van informatie uit ziektekostenverzekeringen in de VS.

Boston

Gezondheidswetenschappers van Harvard Medical School gebruikten verzekeringsgegevens van bijna drie miljoen Amerikanen. Via de ziektekostenverzekering konden zij zowel de geboortedatum, de woonplaats als de eventuele kosten voor de behandeling van een coronabesmetting vinden. In deze gegevens keken zij of er kort voor een corona-infectie een gezinslid jarig was geweest. Ook keken zij naar het aantal besmettingen in de woonplaats rond die tijd.

Gegevens over de eerste 45 weken van 2020 lieten zien dat in gemeenten waar het aantal coronabesmettingen op dat moment hoog was een verjaardag zorgde voor extra besmettingen. Het aantal besmettingen in gezinnen kort na een verjaardag lag gemiddeld zo’n dertig procent hoger dan bij gezinnen zo..

