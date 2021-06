Meeste rivieren vallen weleens droog

Wetenschappers maakten een model om te kunnen berekenen hoe vaak een rivier of beek droogvalt en pasten dit model toe op een databank die 23,3 miljoen kilometer aan rivieren van over de hele wereld beschrijft. Hun conclusie is dat tussen de 51 en 60 procent van alle rivieren minstens een dag per jaar niet meer stroomt. En tussen de 44 en 53 procent valt zelfs dertig dagen per jaar droog. Voor rivieren in zeer droge gebieden, zoals het noorden van Australië, delen van India of de Sahel-regio in Afrika valt 95 procent van alle rivieren weleens droog. In koudere gebieden stopt de stroom van de rivieren soms door ijsdammen.

Rivieren die het jaar rond stromen, zijn dus blijkbaar in de minderheid. Uit de schatting blijkt ook dat 52 procent van ..

